Виктор Медведчук желает вернуться под купол Верховной Рады

Несмотря на довольно шаткое отношение украинцев к себе, лидер партии "Украинский выбор" Виктор Медведчук скорее всего примет участие парламентских выборах, которые состоятся в октябре 2019 года. Но объединившись с оппозиционными партиями.

"В президентских выборах участвовать не собираюсь. В парламентских - скорее всего, да. Я не принял этого решения для себя", - сказал он в интервью "BBC Україна".

Отвечая на вопрос о политических силах, программы которых ему близки, Медведчук сказал: "Сегодня есть две политические партии, которые исповедуют такие же принципы - "Оппозиционный блок" и партия "За життя". Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки".

Он также не исключил присоединения к этим партиям, передает ZN,UA.

Очередные парламентские выборы состоятся в Украине в октябре 2019 года. По данным соцопросов, рейтинг партии "Украинский выбор" находится около нуля. "Оппоблок" и партия "За життя" могут преодолеть 5%-й барьер.