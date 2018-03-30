Украинцы получили мобильную связь 4G

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G. "Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G более чем двадцати городах Украины. Приветствую украинцев с внедрением 4G!" - написал президент в Twitter.



Приветствие было связано с внедрением технологии 4G, которую в пятницу, 30 марта, операторы мобильной связи lifecell и Vodafone запустили в Украине.



В частности, оператор lifecell сообщил в Facebook, запустил новый стандарт связи: "Мы первыми запустили 4.5G (LTE Advanced Pro) в большом количестве областных центров Украины". По данным компании, чтобы подключиться к новому стандарту, нужны только SIM-карта и смартфон, поддерживающих 4G / LTE.



Оператор Vodafone на своей странице в Facebook сообщил, что уже запустил 4G в Киеве, Львове и Харькове. Другие города Украины компания обещает подключить 30 марта. "Поздравляем Киев, Харьков, Днепр и Одессу, у вас 4G! И эта лихорадка распространится на другие города Украины уже сегодня!" - отметили в компании.



Как сообщалось, в конце января в Украине три украинских оператора получили первые лицензии на 4G.



Как известно, в Украине скоро должны запустить 4G на частотах 1800 МГц. В этом диапазоне операторы смогут покрыть гораздо большую территорию, чем в диапазоне 2600 МГц. Аукцион по продаже этих частот состоялся 6 марта.



Для использования связи нового поколения абоненту необходимо иметь SIM-карту с поддержкой стандарта 4G / LTE (USIM-карту) и смартфон с поддержкой минимум 4G / LTE.



Источник: Укринформ