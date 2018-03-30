Человека, который возил деньги "Камазами", могут похоронить в общей могиле

Тело Сергея Мавроди, который умер несколько дней назад от сердечного приступа, находится в морге, и на вчерашний день никто его не забирал. Есть вероятность, что через определённое время его могут похоронить в общей могиле, за бюджетные средства как безродного.





Сергей Мавроди - человек, создавший финансовую пирамиду, которая обогатила какую-то часть её участников и разорила миллионы, заставил говорить о себе полмира. Учредитель ставшей легендой и брендом структуры MMM, бывший депутат Госдумы, автор литературных произведений, часть которых написана во время его пребывания в местах лишения свободы, где он отбывал наказание за финансовые махинации, исполнитель песен, Мавроди был в своих действиях созвучен создателям смертельного оружия: как и им, ему был важен процесс, а не результат.





По информации социологов, три четверти опрошенных соотечественников Мавроди убеждены, что в действительности он – просто мошенник и аферист, однако каждый десятый оценил его личность позитивно, называя его новатором, творцом прогрессивных идей и гениального способа заработка.



В своё время идея Мавроди принесла ему и его подручным такие деньги, которые были уже за гранью человеческого понимания - их возили "Камазами", бросали в мешках в комнатах, брали столько, колько хотелось. Но в личной жизни Мавроди был неприхотлив и нетребователен. Для него главное было - жить уединённо и генерировать свои финансовые идеи.





В своё время Мавроди (кстати, отец его был уроженцем Донбасса) был женат на жительнице Запорожья Елене Павлюченко, хотя они всегда проживали отдельно. У них есть дочь Ирина. Но пока не слышно, чтобы женщины решили похоронить своего гениального и беспутного мужа и отца.