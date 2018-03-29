Через полгода автовладельцы будут парковаться по новому закону

Увеличение количества автомобилей увеличивает и ответственность автовладельцев. О том, какие изменения будут предложены в сфере парковки автотранспорта, говорится в законе, который подписал президент Пётр Порошенко.





Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформированию сферы парковки транспортных средств", принятый Верховной Радой 21 декабря прошлого года.





Об этом сообщается на сайте главы государства, передаёт Европейская правда.





Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.





Также распространяется механизм привлечения к админответственности лица, на которое зарегистрировано авто, с зафиксированными в автоматическом режиме нарушениями правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки.





Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, должны инспекторы по парковке.





Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения при их уплате в течение 10 банковских дней.





Законом устанавливаются все случаи значительного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке.





После временного задержания авто предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном сайте исполнительного органа местного совета, а также информирование об эвакуации авто на мобильные телефоны владельцев.





Возврат задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.





Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.





Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.