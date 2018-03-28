Ушёл из жизни тот, кто был голосом "Бременских музыкантов"

Любимый и узнаваемый всеми, кому от двух до семидесяти, - певец, актёр, автор многих песен - Олег Анофриев. Именно его голосом пели персонажи мультфильма "Бременские музыканты", под его неповторимый голос укладывались спать миллионы детей, которые уже давным-давно выросли.





Олег Анофриев ушёл на 88-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни. Его, как и других российских деятелей искусства, постоянно пытались втянуть в политические события последних лет, и иногда проскальзывали неловкие комментарии. Но среди "подписантов" письма Путину по Крыму его фамилии, к счастью, нет.





Он ушёл, а нам остались песни, и главная из них - "Есть только миг между прошлым и будущим..." из кинофильма "Земля Санникова". За них и будем благодарны.





Далее: Но увековечила его, пожалуй, песня «Есть только миг» из х/ф «Земля Санникова».Далее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-oleg-anofriev.html