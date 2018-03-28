В женском монастыре на Житомирщине живёт одна из старейших женщин Украины

Схимонахиня Иоанна, проживающая в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района на Житомирщине, на днях отметила свое 107-летие.



Мария Дмитриевна Мороз в миру, а ныне - схимонахиня Иоанна, родилась в селе Малый Кучуров Заставнивского района Черновицкой области 25 марта 1911. Когда началась война, ее отца забрали в армию, а она вместе с мамой жила у дедушки и бабушки. Семья была религиозной, так и девочку приучили к истинной молитве, сообщает Укрінформ.



Судьба уготовила женщине немало испытаний. Сначала арестовали ее мужа, а потом Марию Дмитриевну с дочкой и сыном отправили в ссылку.



Почти 20 лет Мария Дмитриевна жила далеко за пределами Украины, а затем вернулась домой и поселилась в Черновцах. Помогала дочери по хозяйству и воспитывала внуков, а когда с возрастом начала терять силы, решила посвятить свою жизнь Богу.



Внук старейшей женщины Украины стал священником. Сейчас отец Роман Барановский настоятель храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского на территории центральной клинической больницы города Киева и благочинный больничных храмов столицы. Именно он взялся за возрождение монастыря в урочище Кипячее. Святыня появилась на месте расстрелов в советское время насельников мужского монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери, в свое время основали афонские монахи.



Мария Мороз в 99 лет стала инокиней. Затем отец Роман забрал ее в женский монастырь в кипящей, где она приняла постриг в монахини, а затем - в схимонахини.



В монастыре утверждают, что сейчас схимонахиня Иоанна - старейшая женщина Украины. Недавно она успешно перенесла операцию по удалению катаракты и зафиксировала еще один рекорд. В Житомирской областной клинической больницы им. Гербачевского - это первый случай, когда пациентке в таком почтенном возрасте провели оперативное вмешательство на глазах.



На вопрос, в чем же кроется секрет долголетия, схимонахиня Иоанна спокойно и уравновешенно отвечает: «Не знаю... Так Бог меня благословил. Я всю свою жизнь молюсь».



Женский ставропигиальный монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее еще называют «женским Афоном». Он расположен среди тихого соснового леса и окружен рекой Ирша. Сейчас там проживает 80 инокинь и монахинь, а также до 20 послушниц в самой обители и скитах.







