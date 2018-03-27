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Бизнес / IT и медиа
Сегодня, 20:47
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Компания Google обнаружила в своих программах опасный вирус

Обновляя программы на своих смартфонах, каждый из пользователей рискует получить вирус. Это недавно выяснили специалисты.


Специалисты компании SophosLabs заявили об обнаружении в магазине приложений Google Play вируса, который маскировался под программы для чтения QR-кодов и "умные компасы". Соответствующее заявление было опубликовано в блоге компании, передает ZN,UA


Отмечается, что вирус  Andr/HiddnAd-AJ посылал пользователям оповещения, в том числе кликабельные ссылки, и демонстрировал им полноэкранную рекламу. По сведениям аналитиков компании, приложения, которые содержали вирус, были скачаны более 500 тысяч раз.


Мошенникам удалось встроить вирус, поскольку он активировался только спустя несколько часов после окончания использования приложения. Кроме того, зараженная часть приложения была замаскирована под стандартную библиотеку программирования Android, которую также встроили в приложения.


Компания Google уже удалила все вредоносные приложения из магазина.




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