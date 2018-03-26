Студент из Кропивницкого создал робота, который очищает реки

Студент Руслан Коптев из Кропивницкого и его друзья создали робота, который поможет очищать водоемы от загрязнений.



Робот работает наподобие пылесоса: он собирает весь мусор с поверхности воды. Работает устройство на солнечных батареях, а управлять им можно через WI-FI. То есть, каждый житель города сможет к нему подключиться с помощью смартфона и убрать мусор.



Во время первого эксперимента на реке Ингул робот собрал около 20 кг мусора. Стоимость устройства, по словам изобретателя, составляет 25 тысяч долларов. За помощью он обратился в мэрию.



Сейчас студент-изобретатель готовит подробный отчет обо всех необходимых расходах и нюансах в эксплуатации. И если будет финансовая поддержка, то с помощью робота можно будет чистить водоемы от мусора.





Источник: Kr24