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Технологии / Наука и общество
Сегодня, 20:49
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Студент из Кропивницкого создал робота, который очищает реки

Студент Руслан Коптев из Кропивницкого и его друзья создали робота, который поможет очищать водоемы от загрязнений.

Робот работает наподобие пылесоса: он собирает весь мусор с поверхности воды. Работает устройство на солнечных батареях, а управлять им можно через WI-FI. То есть, каждый житель города сможет к нему подключиться с помощью смартфона и убрать мусор.

Во время первого эксперимента на реке Ингул робот собрал около 20 кг мусора. Стоимость устройства, по словам изобретателя, составляет 25 тысяч долларов. За помощью он обратился в мэрию.

Сейчас студент-изобретатель готовит подробный отчет обо всех необходимых расходах и нюансах в эксплуатации. И если будет финансовая поддержка, то с помощью робота можно будет чистить водоемы от мусора.


Источник: Kr24

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