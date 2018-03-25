» » » У російському Кемерові на пожежі загинули десятки людей, більшість з яких діти

Происшествия / Россия
Вчера, 23:51
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У російському Кемерові на пожежі загинули десятки людей, більшість з яких діти

В российском Кемерове - трагическое происшествие: пожар в торгово-развлекательном центре унёс несколько десятков жизней. Преимущественно, это дети, которые в момент возгорания находились в кинотеатре и местах развлечений. Выйти они не смогли - пожар начался на третьем этаже. На данный момент пропавшими без вести в ТРЦ "Зимняя вишня" числятся 69 человек, из которых 40 детей от двух до 13 лет.


Погибшими считаются 37 человек - их тела нашли спасатели. 20 человек находятся в лечебных учреждениях, из них двое - в очень тяжёлом состоянии.


Одна из версий пожара - детская шалость с огнём: в игровой комнате под ребёнком загорелся поролоновый шарик. Сигнализация не сработала.


Кроме людей, погибли 200 животных - 25 видов из контактного зоопарка.


Трагедия в Кемерово должна привлечь внимание ко всем центрам подобного типа и в Украине: из каких материалов сделано оборудование в игровых комнатах, есть ли возможность эвакуации людей в случае пожара (в Киемерово такого практически не было - взрослые и дети прыгали с третьего этажа), выполняются ли противопожарные правила, работает ли противопожарная сигнализация. Как известно, в Одессе в детском лагере летом погибли дети как раз из-за небрежности в вопросах противопожарного оборудования.



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