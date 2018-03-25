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Новости регионов / Донецк
Вчера, 23:20
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Боевики ОРДЛО наглеют на глазах и приезжают за биометрическими паспортами

Двусмысленная ситуация, в которую попали приверженцы ОРДЛО, заставляет их изворачиваться и пытаться пользоваться правами граждан Украины. К примеру, получить биометрический паспорт, чтобы ездить за пределы своей фейковой республики - с "паспортом" ОРДЛО дальше оккупированных территорий не попадёшь.


И если жители оккупированных территорий не по своей воле попавшие в эту ситуацию могут рассчитывать на поддержку Украины, то о боевимках говорить не приходится. А они наглеют и лезут из всех щелей.


В Херсоне задержали боевика "ДНР", "младшего лейтенанта" Элину Борозенную, которая приехала получить украинский загранпаспорт.


Задержанная рассказала, что работать на боевиков ее убедил супруг Иван Борозенный.

Бывший офицер МВД Украины Иван Борозенный изменил присяге в оккупированном Крыму и стал агентом ФСБ.

Женщина работала на пропаганду боевиков, призывая украинцев вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов.

Элина Борозенная рассказала, что хотела оформить украинский загранпаспорт, потому что он облегчает возможность пересекать границу. По ее словам, многие боевики стараются получить или уже получили украинские документы.

Источник:  ТСН.

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