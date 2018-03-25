Боевики ОРДЛО наглеют на глазах и приезжают за биометрическими паспортами

Двусмысленная ситуация, в которую попали приверженцы ОРДЛО, заставляет их изворачиваться и пытаться пользоваться правами граждан Украины. К примеру, получить биометрический паспорт, чтобы ездить за пределы своей фейковой республики - с "паспортом" ОРДЛО дальше оккупированных территорий не попадёшь.





И если жители оккупированных территорий не по своей воле попавшие в эту ситуацию могут рассчитывать на поддержку Украины, то о боевимках говорить не приходится. А они наглеют и лезут из всех щелей.





В Херсоне задержали боевика "ДНР", "младшего лейтенанта" Элину Борозенную, которая приехала получить украинский загранпаспорт.



