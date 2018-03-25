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Общество / Природа
Вчера, 21:19
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Житель Одессы проверил жёлтый снег на радиацию

Несколько дней назад ажиотаж в соцсетях и СМИ по поводу выпавшего в разных местах Украины и не только желтоватого снега достиг апогея. Версии о происхождении цвета выдвигались самые разные - снег просто пугал людей. Мало того, что он выпал уже, можно сказать, глубокой весной, так ещё и цвет такой... неопределённый.


В Одессе активист Андрей Вагапов измерил дозиметром снег на радиоактивность и убедился, что с этим всё нормально: уровень радиации не превышен.


Однако скептики считают, что радиация - не единственное, чем можно "потравить" население. В конце концов, в Донбассе, в Кривом Роге, в Днепродзержинске и не такой снег видели в разные годы: и чёрный, и красноватый, и ядовито-жёлтый, в зависимости от региона.


Метеорологи считают, что снег такого цвета, потому что  где-то в Сахаре прошли песчаные бури.

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