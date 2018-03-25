Как украинцы будут отдыхать в мае

Есть два месяца, которые практически выпадают из жизни среднестатистического делового украинца. Споры о них ведутся многие годы, но без толку. Кого-то возмущает обилие выходных, кого-то - сокращение оных. Да, вы правильно поняли - это январь и май.





Так вот, в этом году в мае, несмотря на все перипетии с праздниками, у украинцев будет три дополнительных выходных дня, сообщает Украина Online.





Календарь праздников 2018 предусматривает в мае 10 выходных, включая праздничные дни и обычные выходные.





Так как 1 мая — День международной солидарности трудящихся — приходится на вторник, правительство приняло решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая.

Поэтому, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая, однако суббота 5 мая — будет рабочим днем.





Выходным будет также 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который приходится на среду.





День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая — воскресенье. Выходной переносится на понедельник — 28 мая. Таким образом, у украинцев будет три выходных подряд — 26, 27 и 28 мая.





Кроме того, рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.