Журналист Александр Мамай обратил внимание на одно интересное совпадение по делу Савченко. Об этом он написал в Фейсбуке.
"Прокурор Александр Банник, представляющий гособвинение по делу Савченко, - представлял гособвинение и по делу российских Грушники Александрова и Ерофеева, которых на Савченко и обменяли", - написал Мамай.
Считать это иронией судьбы, совпадением или поручением конкретному человеку, который уже имел дело с Савченко, - решать каждому самостоятельно.
Вчера, 21:29
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В деле Савченко замечена любопытная деталь
Журналист Александр Мамай обратил внимание на одно интересное совпадение по делу Савченко. Об этом он написал в Фейсбуке.