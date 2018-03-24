В ЕС будет бесплатный доступ к интернету

Пока в некоторых странах думают, как бы перекрыть доступ своим гражданам к Интернету и социальным сетям, чтобы меньше знали, в Европейском союзе собираются обеспечить свободный бесплатный доступ к всемирной паутине.



Европейская комиссия решила обеспечить доступ к бесплатному интернету в публичных местах на всей территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии, передает УНИАН.



Как сообщает пресс-служба комиссии, в мае 2018 Wi-Fi сигналом будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, программой WiFi4EU предлагается предоставление 15 тыс. евро для муниципалитетов для создания точек доступа Wi-Fi, передает радио Свобода .



Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, инициатива WiFi4EU направлена ​​на приобщение «каждого европейского села и каждого города к бесплатному беспроводному доступу в интернет до 2020 года».



Комиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль добавила, что инициатива WiFi4EU предоставит тысячам европейцев бесплатный доступ к интернету в общественных местах в ЕС.



Программа предусматривает предоставление 120 млн евро на установку оборудования для бесплатного Wi-Fi в 8 тыс. муниципалитетов во всех государствах-членах, а также в Норвегии и Исландии до 2020 года.