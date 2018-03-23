Савченко отправили в СИЗО без права внесения залога

Заседавший в течение нескольких часов Шевченковский районный суд Киева принял решение о взятии под стражу внефракционного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота. Её решено отправить в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Срок ареста завершается 20 мая.





Следственный судья Евгений Сидоров огласил решение вечером в пятницу, 23 марта, полностью удовлетворив ходайство гособвинения, сообщает ZN,UA





Прокуратура настаивала на аресте без возможности внесения залога, поскольку Савченко "является опасной личностью" и может скрыться на неконтролируемой территории. В свою очередь, защита просила меру пресечения, не связанную с ограничение свободы.

Никто из народных депутатов не прибыл на заседание суда, чтобы поддержать Надежду Савченко. Также судья не огласил ни одного заявления о готовности кого-либо взять депутата на поруки. Не пришла в суд и Юлия Тимошенко, благодаря которой Савченко в своё время стала депутатом Верховной Рады.





Накануне суда Надежда Савченко объявила голодовку.





Как известно, Надежде Савченко инкриминируют подготовку теракта, государственного переворота и свержения власти. Это грозит сроком от 15 лет до пожизненого заключения. 22 марта Верховная Рада лишила её депутатской неприкосновенности, при этом весь Оппоблок, за исключением тех, кто отсутствовал на заседании ВР, уклонился от голосования.







