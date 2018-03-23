Тимошенко утверждает, что не поддержала бы лишение Савченко полномочий, но была в отъезде

Юлия Тимошенко, которая, как известно, срочно слетала, по её словам, "в командировку за рубеж", высказалась о поведении Савченко. Она считает, что такое поведение - результат отсутствия реабилитации после пребывания в российской тюрьме.





"Все, что касается Надежды Савченко, это моя личная, очень глубокая боль. Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации и как минимум год восстанавливать состояние здоровья Надежды. Но она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя, и мне кажется, это привело к такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины", - сказала лидер "Батькивщины". Эти слова опубликованы на сайте "Российский Диалог" - судя по всему, именно ему и комментировала Тимошенко ситуацию с Савченко, поскольку эти слова в украинских СМИ есть только с данной ссылкой.



Кстати, поездка в командировку за рубеж позволила Тимошенко не принимать участие в голосованию по лишению Савченко депутатских полномочий, то есть остаться политически нейтральной в щекотливой ситуации, хотя она позже и заметила, что не стала бы поддерживать решение о взятии Савченко под стражу. Но теперь это уже не проверить.





Впрочем, Юлии Тимошенко есть о чём задуматься и кроме Савченко, к примеру, о свежих президентских рейтингах, где возможный кандидат лидирует. В кулуарах Рады журналисты программы "Схемы" попытались задать ей вопрос о том, откуда у неё 65 тысяч долларов на американских лоббистов, однако этот вопрос ЮВТ откровенно проигнорировала.



















