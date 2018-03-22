В Харькове продолжается суд по делу Зайцевой - свидетель рассказал о скорости автомобилей

Роман Пятелин, сотрудник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, ехал в попутном направлении с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова, сообщает Медиапорт.

«Примерно в 20.00 вышел с работы, 18 октября 2017 года, сел в свой автомобиль Hyundai Tucson и поехал в сторону центра. Поднимаясь по Бурсацкому спуску к улице Сумской, я встал на перекрёстке на красный сигнал светофора, передо мной стоял Touareg, слева, не помню, какие-то автомобили стояли и микроавтобус. Горел красный сигнал светофора, я посмотрел налево, чтобы удостовериться — там дорога сужается, чтобы меня не подрезал микроавтобус, потому что он широкий был. И смотрел в разные стороны, при этом увидел — впереди меня Touareg стоял, и он выехал на перекресток», — рассказал водитель Tucson.

«Когда он выехал на перекресток, я обратил внимание, что с правой стороны, со стороны «Детского мира», по Сумской несётся другой автомобиль, тогда я ещё не понял, что это за автомобиль был — модель, не смог тогда определить, но увидел, что он ехал с большой скоростью. Когда автомобиль — потом уже, позже я понял, что это Lexus был — выехал на перекресток, то он при этом начал ещё ускоряться. В это время Touareg тоже начал ускоряться. Он не тормозил. И прямо передо мной произошло столкновение», — вспоминает Пятелин.

«Я сразу быстро переехал перекрёсток, припарковал автомобиль с правой стороны сразу за перекрёстком, выбежал из машины и побежал в сторону автомобилей. Увидел Дронова (как я уже потом понял, это Дронов), водителя Touareg, он вышел из машины. Дальше лежал Lexus на боку. Я пошёл в сторону Lexus. В это время ребята перевернули, поставили Lexus. И в это время я увидел, что на обочине было много людей. Лежали. Я подбежал, начал оказывать помощь людям. По крайней мере, увидел — женщина в тяжёлом состоянии, в крови вся, я её просил, чтобы она не вставала. И вызвали скорую — много людей вызывали скорую, я тоже пытался дозвониться. Приехала скорая, мы начали грузить людей в скорую. Приехала полиция», — рассказал свидетель.

Отвечая на уточняющие вопросы прокурора, свидетель сообщил, что на дороге в момент ДТП не было стоп-линии. Ограничений видимости водителю Touareg, по его словам, не было.

На какой сигнал светофора начал движение Дронов, свидетель точно сказать не смог.

«Конкретно, когда поехал Touareg, этого момента я не увидел, потому что в это время я смотрел с левой стороны на микроавтобус. И когда я повернул голову направо, я увидел, что Touareg уже тронулся, ехал, и в это время уже […] зеленый горел. То есть, вот, середина… Он доехал… Где-то, не доезжая до середины перекрестка, потому что там отступление до перекрестка, там значительное расстояние. И вот он уже выехал туда, на перекресток. Я перевел взгляд, посмотрел и увидел с левой стороны, что в это время несется Lexus уже», — сообщил суду свидетель.

На вопрос судьи, почему, по мнению водителя Hyundai, Дронов ускорился, свидетель ответил: «Я не думаю, что для того, чтобы обогнать Lexus. Я думаю, просто, форс. Стартануть с перекрестка».

После ДТП свидетель видел, что Дронов стоял возле водительской двери Volkswagen Touareg. «Я даже не сразу понял, что он — водитель», — отметил Пятелин.

На вопрос представителя одной из потерпевших Александра Дрижанова, пытались ли участники ДТП оказать помощь пострадавшим, свидетель ответил отрицательно. «Дронов стоял возле своего автомобиля. Говорил: «Я не виноват». Я услышал эти слова. А девочки (водитель и пассажирка Lexus — ред.) были в шоке», — сказал свидетель.

Следующее заседание суда назначено на 2 апреля.