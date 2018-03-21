Апелляционный суд оставил Рубана под арестом

Главу "Офицерского корпуса", бывшего переговорщика Владимира Рубана оставили под стражей. Более того, ему выдвинули дополнительное подозрение, которое при подтверждении может привести к пожизненному сроку.В то же время освобождённые из плена украинцы считают, что заложники для Рубана в значительной степени были предметом торговли. Некоторые называют его "таксистом Медведчука", считая, что он выполнял поручения определённых людей.





Руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщено о дополнительном подозрении. Об этом в зале Апелляционного суда Киева заявил прокурор Александр Банник, передает РБК-Украина.





Так, Рубану сообщили о подозрении по ст. 109 (сговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины. "Рубану было сообщено о дополнительном подозрении. Его подозревают в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч.1 ст. 109), в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109). Риски, предусмотренные Уголовным кодексом, есть", - заявил он.





Кроме того, прокурор отметил, что Рубан совершил преступление против основ нацбезопасности Украины. "Считаю, что содержание под стражей является целесообразным и обоснованным. Автомобиль был осмотрен следователями, и найденное было привлечено в качестве доказательств. Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Он является организатором совершения данного преступления. Рубан передал данное оружие, именно по его инициативе в город Хмельницкий он передал оружие на хранение. Это и есть незаконное хранение оружия", - сказал он.





Прокурор также отметил, что нардеп Надежда Савченко, которая хочет взять Рубана на поруки, не может претендовать на особое доверие. "Прошу добавить о взятии на поруки. Количество поручителей определяет следственный судья. Генпрокур внес в ВР представление на привлечение к ответственности Савченко. Фактически, в материалах досудебного расследования содержатся доказательства, что она непосредственно причастна к преступлениям, которые совершил Рубан. При таких обстоятельствах, Савченко не может претендовать на особое доверие. Апелляционную жалобу защитника считаю не обоснованной. Сейчас решается вопрос о рассмотрении представления по Савченко", - добавил прокурор.





Вместе с тем, адвокат Рубана просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, он также добавил, что Рубану дополнительно сообщено о подозрениях по ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 112 (Посягательство на государственного или общественного деятеля) УК. Отметим, Рубана обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.





Напомним, ранее сообщалось, что Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.







