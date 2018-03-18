По версии России Швеция хочет отправить миротворцев в Донбасс, чтобы отомстить за Полтавскую битву

Фейковые новости, продуцируемые в России, могут кого угодно поставить в тупик. И делаются они по принципу - чем хуже, тем лучше. Распятые мальчики, изнасилованные старушки, жареные младенцы уже давно стали интернет-мемами. Но количество новостей не убывает. Беда только в том, что россияне в них верят. А как не верить, если изрекают их на самых популярных телеканалах или публикуют в самых авторитетных СМИ?





Недавно вот газета «Правда» заявила, что Швеция думает о том, чтобы отправить свою армию в Донецк, чтобы... отменить результаты Полтавской битвы! Газета утверждает, что теперь Швеция и Украина якобы требуют отменить результаты Полтавской битвы – сражения, которое 300 лет назад положило конец статусу Швеции как главной державы – и признать Россию проигравшей стороной, сообщает EU vs Disinfo.



Для шведской аудитории это может прозвучать абсурдно, даже нелепо. Однако прокремлевская пропаганда виртуозно вычисляет и адаптирует конкретные сообщения для конкретной аудитории. С точки зрения аудитории, для которой Запад представлен в образе агрессора, такие сюжеты, скорее всего, могут восприниматься как факт.



Основанием для этого утверждения стало заявление "Скандинавского общества справедливой истории", некоторые активисты которого как представители общественной организации действительно высказывало подобное предложение. Но правительственные круги Швеции вряд ли вообще знают об этой инициативе.

