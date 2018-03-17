Минздрав сообщил о том, как украинцы будут выбирать для себя врачей

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Фейсбуке основные правила того, как украинцы будут выбирать для себя семейного врача, терапевта или педиатра для ребенка и порекомендовала украинцам хорошо разобраться в ситуации. Руководитель медицинского ведомства считает это главным медицинским событием 2018 для каждого украинца и отметила, что уже в апреле в учреждениях, которые присоединились к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом - это документ, подтверждающий, что вы выбрали именно этого специалиста.



"Подписывая декларацию по конкретным врачом, вы сообщаете государству, что плата за ваше обслуживание должна приходить в это медучреждение" - рассказала Супрун.



"Вместе с тем декларация не является юридическим документом и не подписывается «раз и навсегда»: в любой момент вы можете подписать декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом.



В таком случае не надо отменять предыдущую декларацию - достаточно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе.



Вы свободны в своем выборе - не обязаны подписывать декларацию по месту прописки или проживания. Однако мы советуем не откладывать этот выбор на потом, поскольку каждый врач имеет ограничения по количеству пациентов", - подчеркнула Ульяна Супрун.



Семейный врач может обслуживать 1800 пациентов, терапевт - 2000, педиатр - 900. Чем раньше вы выберете своего врача, тем больше будет времени убедиться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости.



Порядок выбора врача может меняться, ведь сейчас он находится на согласовании в центральных органах власти.



Больше о том, как украинцы будут выбирать своих врачей, читайте на сайте Минздрава.