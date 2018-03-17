Олеся Калинич: никто не смеет вытирать ноги об ангельские крылья

Мы это умеем: сначала низвести что-то до уровня почти нулевой величины, а затем пытаться сделать так, чтобы эта величина была способна на подвиги. Сколько профессий в нашем обществе прошли через эти лабиринты? Вот и учителя тоже... Как всегда, иронично и с улыбкой сегодняшний "урок" ведет заслуженный учитель Украины, преподаватель украинского языка и литературе Хустской гимназии-интерната Олеся Калинич.



Говорят, учитель должен быть ангелом. Не просто говорят, а даже описывают этого ангела. Сначала (в непринятом, к счастью) кодексе учителя отметили перечень "перьев" в крыльях ангела - от нравственных качеств к ответственности за всестороннее развитие ученика (а что, хорошо, когда школьники после уроков ходят в спортзал, играют на скрипке, рисуют?). Впоследствии обнародовали перечень компетенций современного учителя - от профессионально-педагогической до предпринимательской (возможно, это еще не все?)... Но почему учитель в небесном статусе сам не верит в свои силы и напоминает какую-то букашку (думаю, биологи классифицируют, какую именно, потому что об ангельские крылья никто не смеет вытирать ноги.



Недавно же даже едва заметные крылья выдернули, заявив на всю страну, что учителя ленивы (см. "ТСН").



Как учителю не попробовать бездельничать после таких слов, особенно если у тебя все уроки без "окна"?



Поэтому, как и полагается, новую жизнь нужно начинать с понедельника, а в тот день был (как знаково!) как раз понедельник.



Проверено: в младших классах лениться невозможно - здесь главное успевать за ходом мыслей и вопросов. Поэтому решила бить баклуши в десятом классе. Тем более, некоторые ученики сами говорят, что им не лень только есть и спать - чем не идеальные условия? Класс сел за парты еще за 5 минут до начала урока и попросил начинать урок - больше успеем (это у нас уже почти традиция). А у меня по плану и по призванию лень...



"Что за эксперимент вы анонсировали вчера в блоге?" - допрашивают ученики. А и правда, не выбрасывать же карточки по литературе в помойку: начинаем эксперимент (кстати, старт был живым и, кажется, удачным) - в конце концов это и детям интересно, и мне. Далее перешли на грамматические ошибки и склонение числительных (тема у нас такая - не пропускать же?), А чтобы "понять, поняли или нет" - на тестирование. Одним словом, полениться сегодня мы не успели. Теперь надо ждать следующего понедельника.



А если серьезно, то... можно было бы и отмахнуться от камней в учительские огороды: сколько их еще будет? Только как-то обидно смотреть на огромный учительский муравейник, где каждая букашка - особенно с высоты кабинета чиновников - почти незаметна, хотя так важна. Конечно, ее легко растоптать, потому что она не умеет кусаться и летать... или все-таки умеет?



Поэтому, дорогие коллеги, где там наши крылья - ангельские, птичьи, насекомые? Расправили их - и вперед, в школу, потому что именно в школе в полных классах особенно хорошо лениться.



...Вообще-то хотела написать совсем другое, и, к счастью, не смогла или, может, отваги, потому что... сколько тех крыльев?



Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье, InfoKava

