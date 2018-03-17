Российскому режиссёру Алексею Герману-младшему противно ездить в Украину

Российская интеллигенция всегда спотыкается на каком-нибудь "вопросе". Раньше это был "еврейский вопрос", который привёл к массовому отъезду евреев из России. Теперь камень преткновения - "украинский вопрос". Стоит только потереть оболочку демократии, которой покрыт почти любой интеллектуал в России, как под внешней позолотой дружеского участия обнаруживается то, о чём даже в приличном обществе не говорят.





Алексей Герман-младший - российский кинорежиссёр из очень известной писательской и кинодинастии не замечает, как его личность раздваивается: обласканная властями семья (во все времена!) и... расстрелянный дед. Поразительная любовь к Сталину деда - классика советской литературы Юрия Германа, демократичность (вроде бы) самого Алексея Германа, снявшего фильм "Довлатов", и - ненависть к Украине, исключительно за Бандеру и Шухевича.





Сталина, по приказу которого расстреляли (по словам самого Германа-младшего) одного из его дедов, он хоть и не любит, но признаёт, несмотря на уничтожение миллионов людей. А поинтересоваться историей Украині, не принимая на веру коммунистические догмы, - этого нет.





На радиостанции "Эхо Москвы" Герман-младший заявил, что ездить в Украину ему просто противно и неприемлемо из-за политики страны в отношении Степана Бандеры и Романа Шухевича и считает, что в Украине возрождается национализм и даже нацизм. Это при том, что у него "дедушка из Украины, бабушка из Украины, мама из Украины. ...мой дедушка, замечательный писатель Борщаговский (автор сценария фильма "Три тополя на Плющихе" - ред.), интеллигентнейший человек, который, простите меня, пожалуйста, занимался все последние годы восстановлением имен репрессированных и делал это фактически до самой смерти, был космополитом..."





Возможно, именно в этом и кроется ответ: дед - оторванный от корней "космополит"; не знающий истории родины своих предков внук, предпочитающий, чтобы жизнь была уютной, а происходящее вокруг не мешало бы заниматься любимым делом - кино и отказавшийся от страны своей матери.





Вот только, порицая Украину за Бандеру и Шухевича, Алексей Герман-младший спокойно принимает ценности собственной страны, где героями вновь провозглашают Сталина, Берию, где на примере террориста, захватчика и убийцы Моторолы учат детей любви к Родине.



