Дмитрий Вершинин: Возвращение Николая Дьяченко. Отзвук дальней войны

История наших семей состоит из многих судеб - родителей, дедов, родственников. Они смотрят на нас со старых портретов и напоминают о том, что были, существовали - жили, любили. И воевали, потому что на долю каждого поколения приходилась своя война, как нашего - сегодня. Но та, давняя война до сих пор напоминает о себе. И несмотря на то, что в какой-то соседней стране неблагодарный её лидер позволил себе сказать, что во время той войны можно было бы обойтись без украинцев, время, история и добрые люди напоминают - нет, нельзя. Воевали честно, достойно и погибали, как герои. Дмитрий Вершинин из Кропивницкого и вся его семья внезапно получили весточку из прошлого: нашлись следы его двоюродного дедушки, который во время Второй мировой был лётчиком и сгинул где-то на фронтах. Но вот - через десятки лет - вернулся. Рассказ Дмитрия Вершинина показателен в сегодняшних реалиях. И наполнен светлой печалью.



Эту фотографию помню с детства. Она непременно присутствовала в домах моих двоюродных бабушек. У них тоже, как когда-то во многих сельских домах, фотографии, считавшиеся самыми ценными, висели на стенах, по несколько в одной раме, под стеклом.



Николай Дмитриевич Дьяченко

Поэтому знал, что изображенный на ней красивый молодой человек - дед Николай, родной брат моей бабушки, маминой мамы. Но известно о нем было лишь то, что он был военным лётчиком и пропал без вести во время Войны, - именно такой, с заглавной буквы, она была в нашем восприятии.



Как потом узнал, за фотографии должны благодарить другого нашего деда, младшего брата деда Николая - Степана, тоже военного лётчика, которого все мы - и взрослые и дети - очень любили за его безграничные доброту и кротость. Трудно поверить, что на счету Степана Дмитриевича за время Второй мировой войны собралось уничтоженных им 13 вражеских самолетов.



Крайний справа - Степан Дмитриевич Дяченко. Фото найдено в просторах интернета





Братья Степан и Николай Дьяченко



Он же в своё время, имея большой художественный талант и увлечение фотоделом, собственноручно превратил чёрно-белое изображение своего старшего брата в цветной фотопортрет.



И именно этот фотопортрет деда Николая два года назад можно было увидеть в выпусках новостей на некоторых российских телеканалах. А произошло тогда, в предпоследний день февраля 2016 года, почти невероятное.



Краснодарским поисковикам на месте предполагаемого падения самолёта, определённого по рассказам местных старожилов и свидетелей жестоких воздушных боёв на Кубани в 1943 году, удалось обнаружить обломок двигателя истребителя Як-1Б с выбитым на нём номером. Поэтому когда через несколько дней на том месте они проводили уже полноценные раскопки, имя пилота благодаря найденному обломку с номером тоже было уже определено с помощью архивных документов.





Обломок двигателя с номером, благодаря которому были определены имя погибшего пилота истребителя. Фотография с сайтаhttp://kubplazdarm.tuapse.ru

Погибшим лётчиком истребителя и оказался Николай Дмитриевич Дьяченко - мой дед, которого 73 года мы считали пропавшим без вести, и останки которого тоже были обнаружены на месте раскопок.



Родился Николай Дьяченко в 1915 году в селе Оситняжка, которое находится в каких-то 25 километрах от нынешнего Кропивницкого, до недавнего - Кировограда, а тогда город назывался Елисаветград. После завершения обучения в Конотопской военной авиационной школе пилотов с 1940 года служил в Дальневосточном военном округе тогдашнего СССР. 28 апреля 1943 Николай Дьяченко не вернулся с боевого задания...







В архивных документах-донесениях о бесповоротных потерях, которые уже есть в свободном доступе в сети, я обнаружил одну досадную деталь, свидетельствующую о причинах нашей неспособности сполна оценить масштабы другой трагедии советской эпохи. В таких донесениях обязательно указывались имена и место жительства родителей или других членов семьи погибших.

Так вот, в сведениях о Николае Дьяченко обычно указывали имя его отца и моего прадеда Дмитрия Петровича Дьяченко, который, согласно тем документам, жил в родной Оситняжке. На самом деле отца Николая Дмитриевича к тому времени уже десять лет как не было в живых. Он умер от голода на руках младшего брата Николая, пятнадцатилетнего в то время Степана, в чёрном 1933-м...



О том же, что Николай Дмитриевич был женат, мы узнали только сейчас, когда поисковикам удалось найти его сына в Томске. Последнее обстоятельство и "позволило" российским СМИ назвать теперь нашего деда Николая "томским лётчиком". Хотя вряд ли он бывал когда-то в этом городе. Ведь по архивным документам его жена, Герасименко Таисия Дмитриевна, тоже проживала на Дальнем Востоке - на одной из станций БАМЛАГа Магдагачи, теперь это посёлок в Амурской области. Как удалось обнаружить неравнодушным амурчанам, именно оттуда магдагачинским военкоматом Николай Дьяченко и был мобилизован. Туда же поступил документ, свидетельствующий о его пропаже без вести.



Вот такой неожиданной для нас оказалась география жизненного пути сельского парня, который родился в степях центральной Украины, научился лётному делу в Конотопе, служил на Дальнем Востоке, и погиб в 28 лет в воздушном бою на Кубани. Возможно, из-за того простора, который успел охватить дед Николай за свою короткую жизнь, мне и запал глубоко в сердце один снимок с места раскопок падения его самолёта, на котором изображён фрагмент прибора, определяющего скорость.



Найденный при раскопках 12 марта 2016 фрагмент приборного устройства на месте падения истребителя Як-1Б лейтенанта Николая Дьяченко





И вернулся Николай Дьяченко с той войны не на свою родину, к сожалению, а именно в Томск. Такова была воля его сына и внуков. 21 июня 2016 найденные краснодарскими поисковиками останки Николая Дмитриевича были торжественно похоронены на мемориальном участке томского кладбища "Южное".



Не стоит ожидать от российских СМИ хоть какого-то упоминания об украинском происхождении Николая Дьяченко. Кроме первых сообщений в начале марта, больше нигде и никогда место рождения деда Николая не упоминалось. Его называли то "томчанином", то "амурчанином", то просто "сибиряком".



Поэтому очень трогательной неожиданностью стал знак внимания, который проявила жительница Томска Ася Шулбаева. Эта смелая женщина с самого начала агрессии своего государства против Украины публично выступала с обращениями и акциями с её осуждением. Одной из таких акций стал её одиночный пикет на следующий день после торжественного захоронения останков Николая Дьяченко. После этого пикета, о котором я случайно узнал, когда искал информацию о церемонии, я познакомился с Асей Фёдоровной, найдя ее страницу в Фейсбуке. А в мае 2017 года Ася Шулбаева прислала мне несколько фотографий с её посещения кладбища "Южное". Именно благодаря ей и её друзьям-единомышленникам на месте последнего упокоения Николая Дьяченко в Томске появился украинский флажок.

Собственно, такое проявление не было уже слишком неожиданным. Я мечтал о нём, хоть и не смел надеяться. Мне очень хотелось каким-то образом приблизить голос с родной земли деда Николая к месту его последнего упокоения, дать знак, что мы все, вся наша большая семья, помнили и помним о нем.



Очень благодарен госпоже Асе за этот поступок, а поисковикам - за возвращение человека, который считался утраченным безвозвратно...



Дмитрий Вершинин, Кропивницкий, InfoKava







