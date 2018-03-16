В Киев приехал американский астронавт, развернувший в космосе украинский флаг

Астронавт NASA Рэндольф Джеймс Брезник приехал в Киев. С Украиной его связывают тесные узы: в 2008 году они с женой усыновили почти трёхлетнего мальчика из Днепра. Теперь его зовут Уайетт. Сейчас у мальчика есть и сестричка - Абигейл Мей. Но украинцам американский астронавт запомнился тем, что развернул в космосе украинский флаг. До него это делал только украинский космонавт времён независимости Леонид Каденюк.





Брезник встретился с украинцами в Украинском доме, побывал в КПИ, но все желающие не смогли с ним пообщаться, чем были огорчены, потому что астронавт показывал фотографии Киева, сделанные с борта станции МКС и рассказывал о жизни на орбите. Увиделся он и со студентами, с которыми проводил видеовстречу, будучи на борту МКС осенью прошлого года.





Брезник считает, что космонавтика в Украине должна и может развиваться, и надо делать всё, чтобы в космос люди летали так же просто, как летают сейчас самолётами.





Украине с космосом не очень везёт, несмотря на то, что космнавтов из Украины - 11 человек. Давно ушли из жизни космонавты ещё советского времени - уроженцы Украины. Неожиданно и скоропостижно умер Леонид Каденюк. А вот основатель первой космической династии горловчанин Александр Волков поддержал политику Путина, признал аннексию Крыма и фейковую "ДНР" и перестал быть гордостью нашей страны, которая его вырастила, воспитала и дала крылья (он учился в Харькове).







