Из-за "похоронной" поправки Лозового на "5 канале" подрались депутаты

"Поправка Лозового" вызвала в обществе ажиотаж до такой степени, что пришлось объяснять, что никто не собирался хоронить усопших через суд - только "проблемных" (бездомных, умерших насильственной смертью и т.д.) Но это не мешает продолжению скандала, хотя суд опроверг "новые правила для мертвецов".

Вчера в кулуарах студии "5 канала" из-за пресловутой поправки подрались Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко - схлестнулась фрапкция БПП и "Батькивщина".

Надо сказать, на видео, выложенном нардепом от "Народного фронта" Антоном Геращенко в Фейсбуке, видно, что растаскивать депутатов особенно и не спешат, хотя полицию Геращенко вызвал.

"Пролилась первая кровь", - написал нардеп видео

Думается, пусть льётся депутатская, чем портить её всему обществу.

Кстати, поправка вроде уже недействительна - все стремятся всё опровергнуть: "не так поняли".