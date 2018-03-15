Что начала предпринимать Британия против России в связи с отравлением Скрипаля

Известный российский блогер и аналитик Андрей Шипилов, живущий на Кипре, вчера, 15 марта, прокомментировал на своей странице в Фейсбуке ситуацию, сложившуюся после отравления С. Скрипаля между Британией и Россией. И прогноз весьма любопытен.

"Ссылок не просите, не дам.

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.

3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовскую Аравию).

4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении кипрского гражданства российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.

5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.

Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.

6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке".

Напоминаем, 66-летний Сергей Скрипаль, экс-сотрудник ГРУ РФ, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. Власти Британии считают это покушением на убийство и обвиняют в преступлении Кремль.



