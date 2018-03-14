В Украине исчезнут мелкие бумажные деньги

В Украине постепенно выведут из обращения бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень. Национальный банк Украины прекращает эмиссию бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн.





Об этом сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ZN,UA.

Монеты номиналом 1 и 2 грн вводятся в обращение с 27 апреля 2018 года. Таким было решение НБУ от 13 марта.

Монеты номиналом 5 и 10 грн будут вводиться в обращение отдельными решениями НБУ.

"Бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 грн будут находиться в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ред.) до последней бумажной гривни. Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение", - сказал Смолий.

По словам Смолия, замена банкнот низких номиналом на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом EUR1 и EUR2.