"Ночные волки" решили помахать косметичками на Балканах

19 марта байкерское движение "Ночные волки" планирует отправиться в тур под названием "Русские Балканы", посетив Боснию и Герцеговину, а также Сербию, сообщает "Радио Свобода". В Боснии обеспокоены туром прокремлевских байкеров и называют это кампанией по запугиванию перед выборами в стране.

Около двух десятков байкеров начнут свое движение со столицы Сербии Белграда и планируют в течение 9 дней проехать почти две тысячи километров.

21 марта "Ночные волки" планируют посетить Баня-Луку и встретиться с пророссийским главой "Республики Сербской" Милорадом Додиком.

Официально их путешествие направлено на изучение исторического наследия "Российской империи" и Русской православной церкви.

Однако обеспокоенность относительно этого тура уже выразили балканские страны, в частности Босния и Герцеговина. Так, по словам министра безопасности Драгана Мектича, "Ночные волки" несут "сильные политические идеи". Он также считает, что кампания направлена на запугивание перед выборами в стране, которые запланированы на октябрь.

Министр заявил, что путинские "волки" планируют открыть свой офис в городе Баня-Лука, фактической столице сербского региона Республика Сербская, чтобы следить за выборами. Власть Сербии, как отметил Мектич, "хочет дать им легитимность и использовать в избирательном процессе".

Стоит добавить, что российское байкерское движение с 2014 года находится под санкциями США за роль в поддержке Россией боевиков на Донбассе.



