Репортаж из оккупированного Донецка: имитация жизни. Часть 2

После поездки в Донбасс человеку, который помнит другой Донецк (Горловку, Шахтёрск...), приходится долго приходить в себя: для "свежего глаза" перемены кажутся дикими и устрашающими. Хотя люди как-то живут, и некоторые даже считают, что это вполне приемлемо - имитировать жизнь. Человек, который рассказывает это, не называет себя, - там родные, к которым нужно ездить, там дом, в который хочется когда-то вернуться...





Второй эпизод - о почте оккупированного Донбасса. От телефонной связи уже оторвали, а почтовая как?





Поездка в Донецк случилась в канун католического Рождества. Узнав, что я еду в Донецк, знакомые попросили отправить родственникам небольшую посылку и денежный перевод в Горловку (расстояние между городами, 45 км – ред.) Выполнить просьбу попросили через услуги «Почты Донбасса», которая работает на оккупированных территориях.





Чтобы отправить даже не посылку, скорее бандероль, и более двух тысяч рублей, ехать решили на главпочтамт, в центр Донецка. Из соображений, что из главного офиса быстрее дойдет посылка до адресата. Главпочтамт находится на одной из центральных улиц, Артема, и у меня была возможность от остановки на ул. Университетская (тоже одна из центральных улиц – ред.) пройтись по Донецку, через бульвар Пушкина до ул. Артема и немного осмотреться.





Ощущение, что все здесь играют в нормальную жизнь, имитируют ее не оставляет. Вроде бы чисто, магазины работают, не все, правда, цветочницы продают товар, ездят машины, транспорт. Но автомобилей и людей не слишком много, гораздо меньше, чем до войны. Даже в центре города есть закрытые магазины и офисы.





Но, самая интересная имитация – услуги почты. По городу вроде бы носятся машины с надписью – «Почта Донбасса», есть реклама почтовых услуг на билбордах и электронная очередь. Да-да на главпочтамте – электронная очередь, и на входе встречает охранник, который интересуется, зачем вы пожаловали на почту, помогает взять талончик на услугу. Клиенты ждут, когда на экране загорится номер талончика, в котором указано окошко, к которому нужно подойти. Всё это и то, что есть из техники и мебели на главпочтамте Донецка, осталось от Украины. На этом сервис заканчивается и начинается обслуживание «по-республикански».





Дальше вам предлагают на маленьком бланке с мелким шрифтом, указать необходимые данные получателя и сумму денежного перевода. Отправить посылку и перевод – это два разных окошка, два талона и два бланка заполнить от руки, естественно, на русском языке. Отправка посылки и денежного перевода в Горловку попала на пятницу, где-то на середину дня. Сотрудница почты заверила, что деньги адресат получит в этот же день вечером, а посылку, в понедельник или вторник, на следующей неделе. При этом квитанцию об уплате за посылку не выдали из-за поломки в кассовом аппарате, а отдали только квитанцию за упаковку посылки. Молоденькая девчонка, сотрудница почты, виновато улыбнулась и предложила подождать, но как долго затянется ожидание распечатки квитанции, ответить не смогла.





Было решено, не ждать, так как вечерний променад по оккупированному Донецку, в планы не входил, а темнеет в декабре рано. Отзвонившись знакомым, что все в порядке, и сообщив о предположительных сроках получения посылки и денежного перевода родственниками в Горловке, приняли решение немного пройтись по Донецку.





Такой эйфории, даже истерии, по поводу России и республики, как в первые годы оккупации, не наблюдалось. В транспорте пассажиры едут, в основном, молча. Различной республиканской атрибутики в черно-красно-синих тонах с окорочком посередине, как раньше, на каждом углу, нет. А если и продается на рынках, в магазинах, в подземных переходах, то ажиотажа тоже нет.





А вот в октябре 2014-го эти магнитики, флажки, календарики, везли с собой научные сотрудники даже на неоккупированную территорию. Один случай, прямо врезался память. В автобусе, который должен был отвезти меня из Донецка в Константиновку на ЖД вокзал, разговорились с одной женщиной. Она оказалось научным сотрудником одного НИИ, который был переведен куда-то под Киев. Там же сотрудников института поселили в общежитие. Как оказалось, очень в хорошие условия, помогли оформить переселенческие выплаты, оформить статус ВПЛ, дончане переехали на неоккупированную территорию целыми семьями.





Так вот, меня не покидала надежда, что я услышу, хотя бы намек на проукраинские взгляды. Все таки научные сотрудники, образованные люди, не какой-нибудь неуч и "блатота". Разговор шел в правильном русле, мол, ужасно стреляют здесь, дорого, работы нет и т.д. И тут глупая баба, иначе назвать не могу, произносит: «Мы там все пошли и оформили переселенческие, я даже маму свою привезла и оформила ей все. А что? С паршивой овцы, хоть шерсти клок!» У меня, гипотоника, давление резко подскочило от этой фразы. Моя Украина для этой мадам (семья которой в безопасности живет, которая не потеряла не потеряла работу и имеет жилье, в отличие от меня), так вот, для нее – это «паршивая овца». «Сама ты овца» - подумалось... А она, эта дурында, не унималась: «Вот везу нашим всем там подарочки», и достала из сумки магниты на холодильник с символикой "ДНР". Занавес.





Надеюсь, она давно вернулась в свою дырляндию и наслаждается русским миром. Но, вернемся к сегодняшним реалиям фейковой страны и услугам «Почты Донбасса». Напомню, между Донецком и Горловкой, четыре с половиной десятка километров. Посылка и денежный перевод нашли адресата… внимание! Через две недели! Через две недели, Карл! При этом, знакомые постоянно звонили родственникам, а те на почту, уточняли, когда свершится чудо?





Но самое интересное - это объяснение почтальонов. На вопрос, почему так долго шли посылка и перевод, адресат получил суперотмазку – «Потому что бланки были заполнены на укрАинском языке! Не могли прочитать!» Если бы человек, отправляющий посылку в Горловку, сошел с ума, или потерял страх, или ему надоело жить, может быть, и заполнил бы на украинском языке бланки. Но, отмазка днровских почтальонов – бред. Потому что, априори, этого быть не могло. Заполнялись бланки на русском, адрес переписывался с листка, которой дали знакомые, плюс, в квитанциях об оплате, имя и фамилия – на русском. Но даже если это допустить на секундочку, все равно вопрос возникает: там все отупели сразу? У них все так. Все их косяки и проколы списываются на Украину. Надеюсь, все меньше людей верит в эту ересь...



