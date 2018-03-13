Ушел из жизни известный украинский телеведущий

Вчера, 12 марта, от онкологического заболевания умер Олесь Терещенко

О смерти телеведущего сегодня на своей страничке в Фейсбук написал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Последние полгода телеведущий Олесь Терещенко боролся с коварным недугом. Летом прошлого года врачи диагностировали у него рак . Терещенко не скрывал свой диагноз, о своем состоянии и прохождении курсов химиотерапии он делился в социальных сетях. А так же Терещенко сообщал о своих планах на будещее. В часности, он планировал в 2018 году выйти в эфир с новым проектом. На дорогостоящее лечение для телеведущего за границей, в Израиле, средства собирали неравнодушные люди по всей стране. К сожалению, спасти его не удалось. Олесь Терещенко умер в 43 года.

Олесь Терещенко родом из Донецка, во время учебы в школе посещал школу журналистики Донецкого национального университета. Специальность получил на факультете журналистики в национальном университете им.Тараса Шевченка в Киеве. В составе новой команды програмы «Післямова» на телеканале «1+1» в 1997 вел выпуски «ТСН». Последние восем лет работал ведущим на Первом национальном телеканале.