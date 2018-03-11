"Пехота" бойца АТО Мартина Бреста пошла в народ - книга увидела свет

Пока соцсети соревнуются в злословии по отношению к блогерам, побывавшим на встрече с Президентом Украины, мы расскажем об одном из них.

Мартин Брест - тысячи читателей знают его под этим псевдонимом. Несмотря на то, что нам известно его подлинное имя, мы будем его называть так же - именно этот позывной был у сержанта сначала 41 ОМПБ, а затем 72-й ОМБр Вооруженных Сил Украины: девять месяцев Мартин Брест служил в АТО. Он настоящий, а не диванный воин, имеющий право на собственное суждение и оценку событий. А родом Мартин из Горловки, из Донбасса.

Там, в АТО, были встречи, потери, дружба - война. Там родилась его книга, которая совсем недавно вышла в свет. "Пехота" - её название.

Злая, ироничная, иногда убийственно горькая, иногда смешная - это не просто художественное произведение, это хроника войны. А герои книги - те, что живут, и те, что погибли, - настоящие, живые люди, а не персонажи.





InfoKava поздравляет автора с выходом книги в свет. Это большой успех и радость. Желаем больших тиражей, вдумчивых и благодарных читателей и, конечно же, новых книг. Лучше - о мире и любви.