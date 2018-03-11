Во Львове ищут школьника, который поддерживал политзаключённого Ахтема Чийгоза в российской тюрьме

Жизнь иногда подбрасывает сюжеты, с которыми не сравнится никакое кино - это знают все. А иногда бывает так, что несколько слов в самую трудную минуту помогают выжить. И когда все плохое заканчивается, хочется обратиться к тому, с кого все началось.

Политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз планирует приехать во Львов, чтобы найти школьника, который когда-то прислал ему письмо в тюрьму. Об этом рассказал в Фейсбуке Юрий Яценко.

«Если бы не знал, что эта история настоящая - ей-Богу, подумал бі, что это какой-то киносценарий, но жизнь, бывает, закрутит сюжет куда изобретательнее, чем человеческая фантазия... Когда политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз сидел в российской тюрьме за свою проукраинскую позицию, когда силы уже покидали, когда врагам казалось, что вот еще немного - и им удастся сломать его волю, он получил письмо с родины, от львовского школьника. Очень простой текст, пропитанный обычным человеческим теплом, от которого тебя так пытаются оградить садисты из ФСБ. Так получилось, что именно это письмо поддержало Ахтема в трудный момент, помогло с честью пройти все испытания».

Как пишет Юрий Яценко, теперь Ахтем приезжает во Львов и очень хотел бы встретиться со своим юным другом. Вот только о парне известно лишь то, что зовут его Богдан и что на момент написания письма ему было 14 лет.

«Друзья, просьба помочь в поиске юного автора письма! Если мы будем распространять этот пост, или сам парень, или его родители, друзья или родственники его рано или поздно увидят. Информацию о нашем юном герое просьба писать мне, Юрию Яценко. Благодарю за помощь! Украина победит!»- написал Юрий Яценко.

Источник: Форпост