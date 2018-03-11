Что Собчак продемонстрировала Климкину: лукавство или политическую наивность

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обиделась на резкое высказывание главы украинского МИД Павла Климкина, который на просьбу Собчак въехать в Крым с территории Украины по украинским законам, назвал такое поведение политической шизофренией.

На самом деле, за не слишком дипломатичным, на первый взгляд высказыванием, стоит вполне логичное умозаключение. Как известно, шизофрения - это раздвоение личности, в данном случае - политической.

Зачем кандидат в президенты России хочет поехать на оккупированную Россией же территорию? По словам Собчак, чтобы увидеть своими глазами ситуацию с правами человека, пообщаться с людьми, а не агитировать.

В этом есть лукавство, ибо в данный момент, несмотря на нелегитимность российской власти в аннексированном Крыму, выборы там всё же будут проводиться по российским законам, поэтому любая поездка кандидатов сейчас автоматически становится пиар-акцией и агитацией. И рассказывать, что это не так, означает вводить в заблуждение окружающих.

Как известно, Собчак попала в базу данных «Миротворца», поскольку выяснилось, что она всё-таки посещала Крым после его аннексии Россией.

В то же время, телеведущая обратилась к украинским властям с просьбой разрешить посетить ей полуостров, который, по ее мнению, остается территориальной частью Украины. Впрочем, это не помешало Собчак ранее заявить о проведении в Крыму (на оккупированной территории!) "справедливый референдум" с целью установить желание крымчан - с кем оставаться. При этом участие в референдуме тех, кто был вынужден покинуть Крым, как-то даже не предполагалось.



