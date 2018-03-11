Родом из Украины: Александр Вознесенский, драматург, сценарист, поэт

Талантливым людям всегда тесно в маленьких городах им требуется большое пространство. Поэтому они уезжают, и ничего удивительного, когда уезжают туда, где больше возможностей, - в столицу. Так было в мире всегда. Удивительный человек - драматург, педагог, сценарист, прекрасный поэт... Но, к сожалению, на Родине, в Украине, его имя известно только узкому кругу специалистов. Рассказывает киновед Виктория Винтер.





Александр Сергеевич Вознесенский (настоящая фамилия Бродский) родился 11 марта 1880 года в городе Вознесенск (отсюда и псевдоним) Херсонской губернии в семье уездного врача.

В 1897 году поступил на медицинский факультет Московского университета, затем прошёл 4 курса юридического факультета, в 1902 оставил учёбу. В 1898 году учился в драматической студии Московского филармонического общества.

С 1902 года регулярно публиковался в газетах и журналах: рассказы, фельетоны, литературные обозрения, критические статьи. Стихи начал печатать в 1905 году в сатирическом журнале “Жало”, с 1913 – в “Сатириконе” и “Новом Сатириконе”.

Писал пьесы (шедшие во многих столичных и провинциальных театрах), киносценарии (по ним было поставлено 10 картин), занимался переводами.В 1917 Вознесенский открыл в Петрограде Студию экранного искусства (позднее кинотехникум), в 1921–1923 был директором такой же студии в Киеве.

Женой Вознесенского была актриса Вера Юренева, игравшая в некоторых спектаклях по его пьесам и фильмах по его сценариям.

Александр Сергеевич Вознесенский был репрессирован по обвинению в антисоветской агитации. Умер в 1939 году в с. Новая Шульба Семипалатинской области, будучи в ссылке. Реабилитирован посмертно.

* * *

Мне кажется, что я пишу стихи

Не потому, что я люблю их мерность,

И сладость рифмы, тонкой как духи,

И строгой мысли лёгкую неверность.

Когда звучит напев моих стихов,

Стихи других мне кажутся певучей.

А рифму — звон нежнейших из оков —

Я нахожу среди простых созвучий.

Но музыка иная есть во мне:

Она живёт немолчной жизнью моря

И в днях моих, и в беспокойном сне,

С их явностью своею тайной споря.

И в дни и в ночи, бледные, как дни,

Она струит загадочно-могучий

Зовущий свет, поющие огни,

Маячащие в высоте над кручей.

Мне чудится, что я пишу стихи —

И близок свет из бездны музыкальной,

Что я уже, как древле пастухи,

К нему бреду от явности печальной...





ИЗРАИЛЬ

Я люблю твои строгие крайности,

Твою ненависть к робкой случайности,

Твою волю бессменно-мятежную,

Твою душу измученно-нежную,

Твою бого-мечту неизбывную —

Вечный светоч у вечных ворот —

И молитв твоих песню надрывную

Я люблю, одинокий народ!





АВТОГРАФ

Корридор первоклассной гостиницы.

Номера. Вот и двадцать шестой.

Подошла гимназистка из Винницы.

Ей неловко: одна... холостой...

Только очень уж важная миссия:

Попросить, чтобы он подписал

Ей открытку, где в роли Таисия

Снят он... Боже! весь класс потрясал

Возглас брата у трупа Цецилии...

Без жилетки, над мокрым столом,

Он сидит в полупьяном бессилии,

И бормочет: я режу углом...

Но в молчанье неубранной комнаты

Только звякнул задетый бокал.

“Помни, Надя: веди себя скромно ты”,

Ей отец на вокзале сказал...

Ах, как стыдно идти за автографом!

Но искусство — святее всего.

Чуть не вровень с красавцем-географом

Весь их класс обожает его!..

Будто стук. Он глазами бессонными

Долго смотрит в узор на ковре,

На обои с большими бутонами,

И кричит, разобравшись: entrez!

Снова стук. Одурь сразу поборота.

Надевает пиджак, торопясь.

И, закрывшись рукою у ворота,

Отворяет он дверь: верно; князь...

Удивлён. И доволен. С улыбкою

Взял открытку. Дрожит голосок...

Поиграть разве с этою рыбкою,

Коль сама приплыла на песок?

“Вы войдите... Живу я в гостинице...

Неуютно... Хотите винца?”

В этот день, верно, в маленькой Виннице

Хмуро, холодно, дождь без конца...

ПРОСТЫЕ СЛОВА.

Если ты устала и меня не любишь,

Ты скажи мне правду, не томи себя.

Ты со мной без нужды больно не поступишь,

Жить нельзя, как прежде, больше не любя.

Я уйду без вести, далеко отсюда.

Только ты не думай, будто я умру.

Мне не нужно яда, мне не нужно пруда:

Ведь тебя с собой навеки я беру.

И когда – я молод – полюблю другую,

Не найду другую, а найду тебя.

И тебя, мой птенчик, в сердце сберегу я

И уйду, любимой жизни не губя.

О СЕБЕ

О чём бы ни писал поэт,

Он пишет о себе.

Его слова — всегда ответ

Смеющейся Судьбе.

Тоска цветов, и снежность гор,

И Разин на ладье —

Один и тот же приговор

Неправому судье.

Душа поэта — княжий сад.

Но ночью сторожа

Впускают бережно отряд

Питомцев мятежа...

И скоро в башне гаснет свет,

Но кровь горит в борьбе...

О чём бы ни писал поэт,

Он пишет о себе.