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Вчера, 14:53
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Во Львове больше тысячи человек пели песни на слова Великого Кобзаря

Львов не напрасно называют городом вдохновения. Вот и вчера, в честь дня рождения Великого Кобзаря, хоры Львовской области спели песни, слова которых написал великий Кобзарь. В честь 204 годовщины со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко в центре Львова установили новый рекорд Украины - массовое исполнение песен.
Вчера, 9 марта, в 12.00 во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко, более 1000 участников хоров области исполнили «Заповіт», «Думы мои, думы мои» и «Ревет и стонет Днепр широкий».
«Такого рекорда ранее в Украине еще никто не устанавливал. Имеем большую честь именно на львовской земле сегодня объявить новый рекорд - «Наибольшее количество на одной локации хоровых коллективов». Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов», - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.
Кроме того, там же состоялось торжественное возложение цветов к памятнику поэту и награждение деятелей культуры Львовщины государственными наградами.
Источник: Львівський портал

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