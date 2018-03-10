Во Львове больше тысячи человек пели песни на слова Великого Кобзаря

Львов не напрасно называют городом вдохновения. Вот и вчера, в честь дня рождения Великого Кобзаря, хоры Львовской области спели песни, слова которых написал великий Кобзарь. В честь 204 годовщины со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко в центре Львова установили новый рекорд Украины - массовое исполнение песен.

Вчера, 9 марта, в 12.00 во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко, более 1000 участников хоров области исполнили «Заповіт», «Думы мои, думы мои» и «Ревет и стонет Днепр широкий».

«Такого рекорда ранее в Украине еще никто не устанавливал. Имеем большую честь именно на львовской земле сегодня объявить новый рекорд - «Наибольшее количество на одной локации хоровых коллективов». Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов», - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовой.

Кроме того, там же состоялось торжественное возложение цветов к памятнику поэту и награждение деятелей культуры Львовщины государственными наградами.

Источник: Львівський портал

