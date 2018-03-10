Что за "охранники" избили депутата Верховной Рады

"Титушки" избили депутата Левченко и местных жителей на Татарке в Киеве. Почему же не реагировала полиция? Почему она была такой равнодушной? - спрашивают все. Ответы уже появились, но чиновники не спешат их замечать - невыгодно. Впрочем, не только чиновники, но и многие из авторов соцсетей, кто считает, что борьба против незаконных застроек и за права людей - то прихоти жителей и нарушения закона со стороны "радикалов". Но факты - вещь неоспоримая.

Вот что пишет в Фейсбуке журналист Максим Савчук.

"...Титушки оказались не титушками, а" околополицейской "охранной структурой.

На нашивках четко видно лого - охранная фирма "Корпоративная безопасность". Вот сайт этой фирмы: http://www.corporate-security.com.ua/index.php, есть и расценки ("склады, рынки, стройки - 25 грн/час»).

Единственным учредителем ООО «Корпоративная безопасность" является Коморный Петр Петрович, 1968 г.р. - он долгое время работал в Днепровском райуправлении МВД (по крайней мере, точно - с 2003 года). Бывший руководитель охранной фирмы - Алексей Панасюк. Он из того же райотдела. До этого руководителем был Кулик Олег. Он тоже правоохранитель.

Поэтому полицейские, которые бездействовали на Татарке, пожалуй, понимали, что здесь с битами работают "коллеги".

Охранная компания зарегистрирована на бывших милиционеров. Сейчас они участвуют в тендерах Прозорро, там есть копии данных. В частности, руководитель фирмы, в 1983 году, прописан с 2004 года по адресу пр-т Лобановского, 152А, то есть, в общежитии "Беркута".