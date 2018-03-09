Поліція припускає, що депутат Верховної Ради, мабуть, побив себе сам - нові факти

Беззаконие в застройках Киева и других городов Украины уже стало традиционным. Самое страшное, что власть участвует в этом - своим невмешательством или помощью тем, кто нарушает закон.

Как известно, в ночь с 8 на 9 марта 37 металлических гаражей на ул. Половецкой (микрорайон Татарка) заблокировали неизвестные и, несмотря на протесты местных жителей, начали сносить гаражи. Об этом стало известно от журналиста "ЗИК" Александра Мамая, который живет на Половецкой и вышел из дома на шум взрывов и звуков болгарки в 4 утра и снял видеострим.

По словам журналиста, титушки представились охранной фирмой и стояли в два ряда, не пуская никого к гаражам, пока другие представители охранной фирмы разрушали гаражи, срезали ворота, выносили имущество. Полиция при этом не вмешивалась и никак не препятствовала.

Журналист Александр Мамай просил офицера полиции обеспечить закон, устранить правонарушения и прекратить препятствование титушок в его журналистской деятельности, однако полицейский бездействовал и не собирался обеспечивать проход журналисту.

Прибывший на место происшествия народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк были избиты титушками. На слова местных жителей о неприкосновенности нардепа, по словам местных жителей, титушки отвечали, что Левченко сам упал и ушибся.

Более того, полиция фактически обвинила Юрия Левченко и Святослава Кутняка в нападении на титушок и пытается теперь привлечь их к ответственности. Об этом есть соответствующая информация на сайте МВД (скрин).



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Но новости ТСН показали совсем другое развитие событий.

сюжет ТСН

На помощь местным жителям пришли депутаты- "свободовцы" от Киевсовета Владимир Назаренко и Прохор Антоненко и несколько общественных организаций АТОвцев.



После вмешательства АТОвцев титушок застройщика удалось локализовать в одном из гаражей.



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При этом руководитель охранной фирмы "Служба охраны" Корпоративная безопасность "был заблокирован в своей машине и получил телесные повреждения.

После столкновения охранников с АТОвцамы полиция вмешалась в конфликт, и следственно-оперативная группа начала работать со сторонами конфликта. Избитых титушок полиция в Пазик вывезла в райотдел, а люди тем временем начали проверять, какое имущество в них уничтожили, а какое забрали.

Местные жители утверждают, что гаражи стоят уже 30-40 лет и никому не мешают.

"Нас присоединили к кооперативу" Коперник ", когда устанавливали гаражи, мы платили взносы", - уверяют местные.

В то же время местные жители уверяют, что даже если согласятся снести гаражи, то все равно не допустят построить между их домами 25-этажный дом.

"Неужели власть днем ​​не может прийти и объяснить хочет сделать в микрорайоне, зачем сносить ночью втихаря от нас? Мы что - никто для власти? Мы платили за эти гаражи в кооператив "Коперник", затем там председатель кооператива умер. Мы подали документы, чтобы платить аренду городской власти, узакониваем гаражи... А с нами так поступили", - жалуется одна из владелиц гаража.

По словам местных жителей, это уже не первая попытка забрать гаражи и расчистить место под застройку. Местные напоминают, что при Черновецком аренду участка получило Торговое представительство Таджикистана. В 2013 году у Торгового представительства Таджикистана закончился договор аренды. Но пару лет назад земельная комиссия возобновила аренду участка. Представительство Таджикистана подало в суд, но даже суд отказал им в сносе гаражей.

Тогда Киевблагоустройство выдал незконное предписание на снос гаражей и силами титушок застройщик пытался снести гаражи.





Источник: ТСН, Фейсбук, Громада Киевщины