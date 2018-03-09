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Сегодня, 12:45
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Руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана посадили на скамью подсудимых

8 марта, на КПВВ «Майорск» СБУ задержала переговорщика Рубана с партией оружия.


Целый арсенал оружия Рубан пытался перевезти в Украину с оккупированной территории. Опасную находку перевозил, предусмотрительно положив ее в мебель, которая по его версии, принадлежала  семье переселенцев, переехавшей в Киев. Шкафы и тумбочки были напичканы минометами со снарядами, автоматами Калашникова, взрывателями и другими опасными вещами. По месту жительства семьи Рубан уже проведены обыски, а сегодня Рубана привезли в Шевченковский суда Киева. Владимиру Рубану изберут меру пресечения.

Ситуацию с переговорщиком прокомментировал на своей странице в Фейсбуке журналист и блоггер из Донецка, Денис Казанский. Действия близкого к Медведчуку переговорщика Рубана, настоящая фамилия которого Гарбузюк, вызвали у Казанского искреннее удивление: «Вот уж не думал, что он промышляет такой фигней. Какая-то история в духе Шуры Балаганова... У ДНРовцев уже закипело. Безлер и Кауфман вступились за «честного офицера». Значит, точно за дело взяли», - написал Казанский.
По словам адвоката Рубана, пока задержанному инкриминируют нарушение статей Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием и подготовку теракта. Напомним, что Владимир Рубан в 2015-2016 годах был переговорщиком по освобождению пленных, находившихся на оккупированной территории. В прошлом году, 27 февраля, Служба Безопасности Украины запретила Рубану пересекать линию разграничения на Донбассе, после того, как он вместе с Надеждой Савченко посетил Донецк.


Источник: hromadske


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