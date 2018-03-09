Медведчук считает, что его жизнь неприкосновеннее всех в Украине

Власть, которая привыкла, что ее действия никто не проверяет, каждый раз пытается доказать, что разоблачение каких поступков или неверных движений чиновников и их сторонников является нарушением закона, потому что просто наказывать тех, кто что-то разоблачает, все все труднее. Но все-таки рычаги есть, и их пытаются использовать - например, лидер откровенно пророссийского дыижения "Украинский выбор", кум Путина Виктор Медведчук, который считает расследование журналистов программы "Схемы" преступлением против него.

Главное управление Национальной полиции в Киеве по требованию столичного Печерского райсуда начало уголовное производство по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни» лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука со стороны журналистов программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и канала «UA: Первый» ). Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, сообщило Радио Свобода.

«Копия постановления Печерского суда Киева по жалобе Медведчука В.В., в интересах которого действует адвокат Кириленко И.И., поступила в Соломенский УП для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (Статья 182 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 2 часть: «те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, - наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок », - ред.) Данные материалы были зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, и в дальнейшем начали разго то уголовное производство», - говорится в ответе редакции от пресс-службы полиции Киева.

«Это не что иное, как неудачная попытка банального давления на редакцию. Сейчас мы правовым способом добиваемся уголовной ответственности для охранников самого Медведчука, совершивших физическое нападение на нашу съемочную группу вблизи аэропорта Киев, помешав их законной журналистской деятельности. Одному из них Нацполиция Киева уже вручила подозрение. Очевидно, что «завести дело» на наших журналистов - это такой шаг Медведчука в ответ», - отмечает автор и ведущая программы« Схемы» Наталья Седлецкая, отмечая, что лидер пророссийской организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук - лицо публичное, и даже официально уполномоченное государством участвовать в переговорном процессе по освобождению заложников.

«Наши журналисты не просто имели полное право проводить съемку. Они выполняли свой прямой журналистский долг - фиксировать факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении Медведчука своим положением в собственных целях. Никакими уголовными производствами по нелепым обвинениям нас запугать не удастся. Мы и наши юристы уверены в законности наших действий и, если понадобится, будем готовы доказать это в рамках официального расследования», - отметила Наталья Седлецкая.

Ранее стало известно, что юристы Виктора Медведчука обратились в Печерский суд Киева с требованием обязать правоохранителей открыть производство о якобы вмешательства журналистов программы в частную жизнь бизнесмена.

Вечером 7 ноября 2017 у VIP-терминала аэропорта «Киев», когда туда прилетел частный борт Виктора Медведчука, там находилась съемочная группа «Схем» в составе Михаила Ткача, Кирилла Лазаревича и Ярослава Бондаренко с целью зафиксировать его прямые перелеты в Россию. Виктор Медведчук, как уполномоченный государством на ведение переговоров по освобождению заложников, имеет на это исключительное право.

Однако, как обнаружили журналисты в предварительном расследовании, он пользуется этим правом также и по частным вопросам. Так, в ноябре прошлого года он прилетел из Москвы в компании народного депутата от «Оппозиционного блока» Тараса Козака и бизнесмена Нисана Моисеева.

С видео, опубликованного журналистами, видно, как охранники предпринимателя в масках и балаклавах применяли силу против съемочной группы - толкали, били локтями, ставили подножки и несколько раз выбили камеру из рук оператора. Также охранники ослепляли камеру специальным фонарем. Все это происходило в публичном месте на улице Медовая, у VIP-терминала.

Виктор Медведчук, предприниматель, лидер пророссийской организации «Украинский выбор» и кум президента России Владимира Путина, яаляется также представителем Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, которая занимается, в частности, освобождением заложников.

Еще в 2016 году председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что Виктор Медведчук в связи с этим периодически летает на собственном самолете непосредственно из Украины в Москву, хотя в целом из-за агрессии России против Украины действует запрет на прямое авиационное сообщение между двумя странами, который наложил Киев, а в ответ и Москва.