Недоразумение, халатность или схема? В Днепре обнаружили автомобили с одинаковыми номерами

В Днепре на стоянке возле торгового центра Метро люди обратили на два автомобиля, стоявших рядом, — Nissan и Honda. У них были совершенно одинаковые государственные номера! Чтобы разобраться в недоразумении, на место вызвали полицию.

Владельцы автомобилей, как и полиция, были тоже очень удивлены. После проверки по базе, выяснилось, что оба номера официально зарегистрированы, и вины владельцев авто здесь нет. Это случилось в начале недели - сообщил Информатор.

«К нам обратился владелец Honda, сообщив, что на парковке был замечен автомобиль Nissan с таким же номерным знаком, как у него. Мы приехали на место и увидели, что действительно рядом стоят два автомобиля с одинаковыми номерами», — рассказал лейтенант полиции Евгений Раковец. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.

Владелец Honda рассказал, что ему позвонили его знакомые и сообщили, что обнаружили на парковке возле ТЦ Metro авто с такими же номерами, как у него. Он подъехал на место и убедился в том, что это правда, затем подошел к патрульной машине, которая стояла недалеко, и попросил разобраться в инциденте. Полиция проверила документы владельца Honda, затем подождали хозяйку Nissan, у которой тоже проверили документы. Оба авто оказались официально зарегистрированными.

«Я вышла из супермаркета, а мою машину заблокировала Honda, рядом стояла полиция. Они спросили меня, являюсь ли я владельцем автомобиля Nissan, после утвердительного ответа, они спросили, не смущает ли меня, что у Honda такие же номера. Затем они проверили мои документы — выяснилось, что с ними все в порядке», — рассказала водитель автомобиля Nissan Валерия.

Существование двух разных автомобилей с одинаковыми номерами не предусмотрено — скорее всего, это ошибка. Чтобы более детально разобраться в данной ситуации, необходимо связаться с межрайонными регистрационно-экзаменационными отделами города Днепр (МРЭО), о том, что ответят в МРЭО, после праздников, надеемся, узнаем.