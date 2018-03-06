Фильм о киборгах стабильно держит рекорд в украинском прокате

За три месяца кинокартина "Киборги" собрала более 23 миллионов гривень.





Фильм «Киборги» посмотрели более 320-ти тысяч зрителей. Успех картины прокомментировал режисер Ахтем Сеитаблаев и поблагодарил украинцев за внимание к фильму. «Для нас это признак того, что фильм был актуален и выполнил свою миссию», – рассказал Ахтем Сеитаблаев. По его словам, после показа картины о защитниках Донецкого аэропорта в Берлине, фильм "Киборги" едет в Европу, где его смогут увидеть украинские общины при посольствах. Такая ошеломительная поддержка украинцами отечественного кино, которые сознательно отказались смотреть в Сети пиратскую версию, очень удивила продюсера "Киборгов" Иванну Дядюру. «Это первый признак того, что наше общество начало понимать, что только честная конкуренция и достойная оплата каждой работы даст возможность Украине стать действительно европейским государством. Благодаря зрителям, которые сходили в кино, семьи погибших киборгов получат от Фонда "Вернись живым" помощь на сумму 1 605 860 гривень», – сообщила Иванна Дядюра.





Напомним, что художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева повествует историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года, когда группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева в Донецке.



Источник: 24tv.ua