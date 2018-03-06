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Фильм о киборгах  стабильно держит рекорд в украинском  прокате

За три месяца кинокартина "Киборги" собрала более 23 миллионов гривень.


Фильм «Киборги» посмотрели  более  320-ти тысяч зрителей. Успех картины прокомментировал режисер Ахтем Сеитаблаев и поблагодарил украинцев за внимание к фильму. «Для нас это признак того, что фильм был актуален и выполнил свою миссию», – рассказал Ахтем Сеитаблаев. По его словам, после показа  картины о защитниках Донецкого аэропорта в Берлине,  фильм "Киборги" едет  в Европу, где  его смогут увидеть украинские общины при посольствах. Такая ошеломительная поддержка украинцами отечественного кино, которые сознательно отказались смотреть в Сети пиратскую версию, очень удивила продюсера "Киборгов" Иванну Дядюру.  «Это первый признак того, что наше общество начало понимать, что только честная конкуренция и достойная оплата каждой работы даст возможность Украине стать действительно европейским государством. Благодаря зрителям, которые сходили в кино, семьи погибших киборгов получат от Фонда "Вернись живым" помощь на сумму 1 605 860 гривень», – сообщила Иванна Дядюра.


Напомним, что художественный фильм  режиссера Ахтема Сеитаблаева повествует  историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года, когда группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева в Донецке.


Источник: 24tv.ua

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