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Криминал / За рубежом
Сегодня, 15:16
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Фартовая цифра пять - 5 грабителей за 5 минут украли 5 миллионов долларов



5 миллионов  долларов за пять минут похищены из самолета, который летел из Бразилии в ШвейцариюРекорд по похищению денег установили бразильские воры. Они украли 5 миллионов долларов наличными меньше, чем за шесть минут. Огромную сумму денег преступники украли прямо в бразильском аэропорту Виракопус. Наличные находилась на борту грузового самолета авиакомпании Lufthansa, летевшего в Цюрих. Бразильские полицейские сообщили, что грабители нанесли на автомобиль фальшивые опознавательные знаки аэропортовой службы безопасности, подъехали на этом авто к авиалайнеру, забрали деньги и быстро скрылись с места преступления. СМИ Бразилии наперегонки начали рассказывать о резонансном преступлении и сообщать новые подробности похищения наличности. Грабителей было пятеро и они угрожали сотрудникам безопасности аэропорта оружием, но никто не пострадал. Известно, что налетчики ограбили самолет  в аэропорту, где была совершена плановая  промежуточая посадка. Направлялся самолет из Сан-Паулу в Цюрих. Охранять груз взялась компания Brink's, которая и специализируется на перевозке ценных грузов.


Источник: hromadske


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