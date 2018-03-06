На смену игре «Синий кит» может придти «Фея огня»

Появилась новая игра-убийца для детей.

Пользователи социальных сетей предупреждают родителей о новой опасности, которая грозит их детям. Вместо нашумевшей игры «Синий кит» в сети появилась «Фея огня». Информация об этом приходит по рассылке на мобильные телефоны. Текст в мобильном телефоне иллюстрируется картинками персонажей из любимых диснеевских мультфильмов. Белоснежка, феи, принцессы и Золушка, мило улыбаются с экрана, а под картинками четкая инструкция для перевоплощения, как «стать феей в домашних условиях». Детям советуют выполнить не сложные действия – всего лишь включить на полную мощность газовые камфорки и лечь спать, а утром все превратятся в «Фею огня». Главное - не забыть поблагодарить фею за такую возможность. Сообщение просто поражает своим цинизмом и откровенно пугает взрослых, которым довелось его прочитать.





В соцсетях пишут об новой опасности и просят родителей быть бдительными – проверять мобильные телефоны своих чад и объяснять детям, какую опасность несет для всех такая детская игра.

Источник: novosti-n.org