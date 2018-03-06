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Общество
Сегодня, 11:01
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На смену игре «Синий кит» может придти «Фея огня»

Появилась новая игра-убийца для детей.

Пользователи социальных сетей предупреждают родителей о новой опасности, которая грозит их детям.  Вместо нашумевшей игры «Синий кит» в сети появилась «Фея огня». Информация об этом приходит по рассылке на мобильные телефоны. Текст в мобильном телефоне иллюстрируется картинками персонажей из любимых диснеевских мультфильмов. Белоснежка, феи, принцессы и Золушка,  мило улыбаются с экрана, а под картинками четкая инструкция для перевоплощения, как «стать феей в домашних условиях».  Детям советуют выполнить не сложные действия – всего лишь включить на полную мощность газовые камфорки и лечь спать,  а утром все превратятся в «Фею огня». Главное - не забыть поблагодарить фею за такую возможность. Сообщение просто поражает своим цинизмом и откровенно пугает взрослых, которым довелось его прочитать.


В соцсетях пишут об новой опасности и просят родителей быть бдительными – проверять мобильные телефоны своих чад и объяснять детям, какую опасность несет для всех такая детская игра.

 

Источник: novosti-n.org

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