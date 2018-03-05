В Минобразования вспомнили хорошо забытое старое - в первый класс будут принимать без всякого конкурса

Собеседования при приёме детей в первый класс могут отойти в прошлое: Минобразования намерено законодательно обязать школы принимать всех детей в первый класс исключительно по территориальному признаку, не производя своеобразный "отбор" и не отказывая детям в школе шаговой доступности. Сейчас отказы мотивируют тем, что школа - лучшая, и в неё - конкурс!





Министерство образования и науки Украины разработало проект Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственных и коммунальных заведений образования для получения полного общего среднего образования, которым предлагает утвердить зачисления детей начальной школы на основе ее территориальной доступности.

Проект документа, который опубликован на сайте министерства, описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы. В частности, новый порядок зачисления в начальной школы основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания, сообщает ZN.

"Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка в другую школу на свободные места", - отметили в Минобразования.

Таким образом в министерстве пытаются отменить понятие "конкурс в первый класс".

Сейчас в проекте Порядка предусмотрено, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны до 31 мая представить пакет документов. При этом, присутствие ребенка во время подачи заявления или в процессе ее зачислении не является обязательным, не может требоваться работниками учреждения образования или быть условием зачисления.

Также школа должна принять все меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, как: открытие дополнительных классов, в том числе, инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности, введение сменности в обучении. В то же время в случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке.

Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы на свободные места, информация о которых должна быть размещена на сайте школы.

В предложенном документе также подробно описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеев (10-11 класс), а также условия и порядок отчисления учащихся из учреждений среднего образования.

Напомним, 21 февраля Кабинет Министров утвердил государственный стандарт начального образования. Согласно принятому документу, школы смогут выбирать один из четырех принятых базовых учебных планов, которыми будут определяться язык обучения и баланс предметов для учеников начальных школ.