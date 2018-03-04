Рождённые в Украине : Владимир Ивасюк, композитор

4 марта 1949 года в районном городке Кицмань Черновицкой области в семье учителей Михаила и Софии Ивасюк родился будущий украинский поэт и композитор Владимир Михайлович Ивасюк. Киновед Виктория Винтер рассказывает.Уже в раннем детстве он проявлял интерес к музыке, с любопытством наблюдал за репетициями учительского хора, на которые его часто брали родители.В 1954 году в городке открыли музыкальную школу, и Володя поступил в подготовительный класс, где начал обучаться игре на скрипке. После окончания шестого класса Володя поступает в Киевскую музыкальную школу для одаренных детей имени Н. Лысенко. Но учеба и проживание в общежитии далеко от родителей сказались на его здоровье, и он возвращается в Кицмань, где продолжает учебу в средней школе и музыкальной школе по классу фортепиано.

В 1964 году Володя создает в школе ансамбль "Буковинка" и пишет для него свои первые песни, среди которых самая первая - "Колыбельная". Коллектив завоевывает победы на нескольких конкурсах самодеятельности. Ансамбль приглашают на областное телевидение, награждают путешествием по Днепру. Песни юного композитора запоминаются, и вскоре к нему обращаются с просьбами выслать ноты и тексты песен.

За несколько месяцев до окончания школы,с Володей случается глупая и неприятная история, которая повлияла на его судьбу. Во время прогулки по парку кто-то из ребят закинул кепку на гипсовый бюст Ленина. Испугавшись, ребята решили снять кепку. Но бюст не был закреплен. Бюст падает, ребята попадают в милицию на 15 суток, открывается "Дело Владимира Ивасюка". Встаёт вопрос об исключении его из комсомола, изгнании из школы и лишении аттестата. Родители сделали все, что могли. Володя получил аттестат с четверками по истории СССР и обществоведению. Семья переезжает в Черновцы. Володя на "отлично" сдает экзамены в медицинский институт ,но кто-то сообщил о его "деле", и Владимира исключают.Он идёт работать слесарем на завод. Когда на заводе узнают, что Володя музыкант, то поручают ему создать заводской хор. Вскоре этот хор начинает занимать ведущие места на смотрах художественной самодеятельности. Хор исполняет Володины песни. Ивасюк под псевдонимом Весняный посылает на конкурс свои песни "Отлетали журавли" и "Колыбельная для Оксаночки". Получает первую премию.

Через год по рекомендации завода Володя поступает в Черновицкий мединститут. Его приглашают в оркестр народных инструментов "Трембита", в камерный оркестр мединститута.

После окончания третьего курса Володя начинает работать над песней "Червона рута". В 1970 году написал песни "Червона рута" и "Водограй", которые впервые исполнил в передаче украинского телевидения 13 сентября. Это был триумф молодого композитора. В 1971 году в Карпатах был снят фильм "Червона рута", в котором принимали участие София Ротару, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Раиса Кольца, ансамбли "Смеричка" и "Росинка". Это был первый украинский музыкальный фильм. В нем прозвучали песни Ивасюка. "Червона рута" стала песней года на Всесоюзном конкурсе "Песня–71".

Весной 1972 года Ивасюк переехал во Львов. Учился в медицинском институте и начал учёбу в консерватории на подготовительном отделении. "Водограй" побеждает на "Песне–72". Володя создает песни: "Я — твое крыло", "Два перстня", "Словно стаи птиц", "Баллада о мальвах".

В 1974 году Ротару с "Водограем" станет лауреатом фестиваля эстрадной песни "Сопот–74". Именно тогда впервые на международном конкурсе прозвучала украинская песня. О Володе очень много писала польская пресса, переводила и печатала тексты его песен. Ещё раз Ротару с песней Владимира "У судьбы своя весна" побеждает на фестивале "Сопот–77", а сам он работает над подготовкой пластинки. В 1978 году Владимир побеждает на всесоюзном конкурсе молодых композиторов в Москве. Он дает интервью, о нем пишет пресса, его песни звучат на радио. В апреле 1979 года — член жюри первого республиканского конкурса артистов эстрады в Хмельницком.

Уехал во Львов в ночь с 23 на 24 апреля 1979 года. Во Львове, после какого-то звонка одевается, идет к консерватории и больше не возвращается...

18 мая 1979 года тело Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховицкого леса недалеко от Львова. Официальной версией смерти было названо самоубийство. Уголовное дело несколько раз закрывали и снова возобновляли.

В феврале 2015 года прокурор Львовской области заявил, что Ивасюк был убит сотрудниками КГБ.

После смерти началась травля уже мертвого Владимира. Ему не могли простить его талант, ведь своим талантом он затмевал многих. Могилу трижды поджигали. Памятник, который выполнил Николай Посикира, ждал в мастерской 10 лет разрешения на установку. Но благодаря народу, его любви к композитору, могила круглый год в цветах. 4 марта 1999 года в Черновцах открылся Мемориальный музей Владимира Ивасюка. 18 июля 2001 года на Пятой Юбилейной Церемонии награждения лауреатов Всеукраинской премии "Золотая Жар-птица" Владимир Ивасюк был посмертно награждён "За вклад в развитие музыкальной культуры Украины 20 столетия".