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Общество
Вчера, 18:02
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Бразилец нашел способ игнорировать высокие тарифы ЖКХ

Марсио Мизель Матолиас решил переехать в замок из песка и никогда не платить за коммуналку.

Однажды получив неподъемные платежки за коммуналку житель Бразилии собрался и переехал жить на пляж. Два десятка лет мужчина обитает  в песочном замке, который сам и построил. Соорудить себе жилище из песка его вдохновила книга об испанском архитекторе из Каталонии Антонио Гауди.  Марсио Мизель Матолиас с 22-летнего возраста живет в огромном песчаном замке на пляже Рио-де-Жанейро и уже 20 лет не платит за коммунальные слуги.  Он давно уже местная знаменитость и достопримечательность для туристов. Все, кто бывает на пляже Барра-да-Тиджука, обязательно фотографируются с  «песчаным королем», у которого имеется трон, скипетр и корона.


Приезжие проявляют интерес к песчаному жилищу, основой которого является деревянный каркас. Хозяину замка приходится ежедневно ухаживать за хрупким строением, поливать водой башни, следить за  стенами, которые заложены книгами и мягкими детскими игрушками. Именно здесь мужчина чувствует себя очень комфортно, ведь он  вырос в Рио-де-Жанейро, на побережье залива Гуанабара  и почти всю жизнь провел на пляже. Марсио Мизель Матолиасу повезло родиться в теплой стране, где он легко отказался от услуг коммунальщиков, а вот родись он в северных широтах, вряд ли переехал бы в замок из льда и снега. Ну разве что, на пару часов.

Источник:bigmir.net

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