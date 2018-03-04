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АвтоМеханика / Германия
Вчера, 17:03
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Успех Илона Маска не дает покоя автоконцерну Porsche

Немецкий автомобильный концерн планирует выпускать воздушные такси.

Летающие автомобили - фантастика, которая может стать в обозримом будущем вполне реальностью и привычным делом. Развивать эту тему и воплощать в жизнь решили на заводе Porsche. Автоконцерн планирует собирать дроны для воздушной перевозки пассажиров.


Идею в интервью  изданию Automobilwoche  рассекретил Детлев фон Платен,  директор компании по продажам. Он уверен, что летающее такси существенно сократило бы время перемещения  из Цуффенхаузена - района Штутгарта, где расположена штаб-квартира концерна - до аэропорта Штутгарта с тридцати минут на автомобиле до трех с половиной. "Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути", - заявил фон Платен. Также он сообщил автомобильному изданию, что скоро Porsche может представить эскизы нового транспортного средства. Кроме всего прочего, специалисты автоконцерна уже заявили, что пассажиры смогут сами управлять дронами, и не исключено, что пользоваться услугами летающего такси смогут и в больших городах, ведь научится ими управлять будет не сложнее, чем водить автомобили Porsche.


Источник: DW

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