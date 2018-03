Как заработать на произведении искусства, уничтожив его

С лёгкой руки американского художника может начаться увлечение своеобразным уничтожением произведений искусства.

В начале января 2018 года нью-йоркский художник Николас Бентель (Nikolas Bentel) заявил, что намерен уничтожить одну из работ концептуалиста Роберта Раушенберга. Он купил картину «Sketch for Monogram» за 10 тысяч долларов и предложил всем желающим выкупить по дюйму на её пространстве для рекламы, чтобы от оригинала ничего не осталось.

Бентель объяснил необычный способ «уничтожения» картины тем, что современное искусство превратилось в погоню за самые дорогие экспонаты. По его мнению, люди перестали интересоваться качеством картин, а исходят из того, сколько они стоят, что напоминает ему торговлю акциями и недвижимостью.

Ещё одна причина в том, что Раушенберг сам когда-то уничтожил работу другого художника: он купил картину Виллема Де Кунинга, полностью стёр её с полотна и представил как новое произведение искусства под названием «Стертый рисунок Де Кунинга». Бентель последовал его примеру.

"Моя цель — использовать капитализм рынка искусств против себя. Поскольку он был силой, придавшей произведению искусства ценность, теперь она же уничтожит это произведение", - сказал Бентель.

Оригинальная картина Раушенберга «Sketch for Monogram». Фото Николаса Бентеля

К середине февраля Бентель продал около 80% свободного пространства на картине. Он выставил цену в 90 долларов за любой квадратный дюйм: приобрести его могли любые желающие в интернете или связавшись с художником. «К сожалению, Раушенберг уже не увидит мой проект, но, может быть, он бы показался ему интересным», — отметил автор.

За два месяца Бентель распродал всё рекламное пространство на холсте Раушенберга. Помимо нескольких логотипов компаний, вроде «Макдоналдса» и фирмы Harriets, кто-то расположил на картине фотографию Эда Ширана, мем Confused Nick Young, обложку альбома Дрейка «If You're Reading This It's Too Late», QR-код, изменённый логотип фирмы одежды AntiSocialSocialClub, ссылку на магазин футболок и рисунок Иисуса. Один из меценатов заплатил шесть дюймов работы, чтобы нарисовать на нём чёрный пенис на зелёном фоне. В левом нижнем углу художник оставил свою подпись.

Как добавил Бентель, он понятия не имеет, кто покупал рекламу на его картине: сами бренды или доброжелатели, которым они нравятся. Художник выставит получившуюся картину на аукцион с начальной ценой в 20 тысяч долларов — это в два раза больше цены оригинальной картины Раушенберга. Вырученные средства пойдут на стипендии для учащихся в школе музея Нью-Йорка.





