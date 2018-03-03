В Венесуэле минимальная зарплата составляет 2 доллара

Президент также объявил о повышении на 67% размера компенсации на питание, которую получают беднейшие венесуэльцы — до 915 тысяч боливаров (чуть более $4).

В 2017 году Мадуро повышал размер минимальной зарплаты шесть раз. Последний раз он объявил о таком повышении 31 декабря 2017 года.

За последние 12 месяцев обменный курс венесуэльской валюты на черном рынке обрушился почти в 50 раз — с 4329 до 213 тысяч боливаров за один доллар.

Согласно данным ЦБ Венесуэлы, в 2015 году инфляция в стране превысила 180%. После этого центробанк перестал публиковать инфляционную статистику. В январе 2017 года парламент страны стал самостоятельно собирать данные о росте цен. По оценкам депутатов, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В этом году она может достичь более 14000%.

Венесуэла - союзник России.