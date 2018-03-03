Жить надо так, чтобы в любом возрасте иметь новые достижения и успехи. Это всю жизнь доказывает австралиец Джордж Коронас.

99-летний австралийский пловец Джордж Коронс поставил мировой рекорд на 50 метрах для своей возрастной группы от 100 до 104 лет. Об этом 2 марта сообщает Би-би-си, передает RTVI.

Коронса допустили до соревнований, потому что 100 лет ему исполнится уже в апреле. Он проплыл дистанцию за 56,12 секунд. Соревнование устроили специально для Коронса, чтобы зафиксировать результат. Других пловцов там не было.

Коронс рассказал Би-би-си, что занимался плаванием в юности. Ему пришлось оставить спорт из-за Второй мировой войны. К плаванию Коронс вернулся уже на пенсии, в 80 лет. Он начал готовиться к соревнованиям, ходил в спортзал и бассейн три раза в неделю. «В таком возрасте нужно больше времени, вы быстрее устаете. Но если все делать правильно, награда будет нереальной», — сказал он.

Предыдущий рекорд принадлежал британскому пловцу Джону Харрису. В 2014 году он проплыл эту дистанцию за 1:31,19, что на 35 секунд дольше времени Коронса.

Коронс поставил рекорд перед выступлением на Играх Содружества, которые пройдут в следующем месяце. Там на дистанции в 100 метров он попытается побить рекорд, который тоже поставил Харрис.